"النقل" تنفي بيع قضبان ومهمات السكة الخاصة بقطار أبو قير بالمزاد

أكدت وزارة النقل، عدم صحة ما تم تداوله بشأن بيع القضبان والمهمات الناتجة من خط أبو قير بالمزاد بعد رفع قطار أبو قير من الخدمة وأن هذا الخبر عار تماماً من الصحة.

وشددت الوزارة على الحقائق التالية:

1- تم البدء في إيقاف قطار أبوقير لبدء عمل الشركات المنفذة لمشروع مترو الإسكندرية على نفس المسار .

2- جار رفع المهمات وقضبان السكة وتخزينها بأحواش التخزين التابعة للهيئة بكل من ( أبيس - طنطا – المنيا – قنا – البوصيلي) حيث يتم فحصها وتجهيزها تمهيداً إلى نقلها إلى مواقع خطوط السكة الحديد الجديدة الجاري إنشائها مثل خطوط (المناشي / 6 أكتوبر - السادات / كفر داوود - الروبيكي / العاشر / بلبيس - مرسي مطروح / جرجوب) وتطوير واستعادة ورفع كفاءة بعض الخطوط مثل خط الفردان / بئر العبد.

3- أما بخصوص القضبان الموجودة بأرض شركة النحاس فهي ناتج القضبان التي كانت تشغل مسار خط السكة الحديد داخل هذه الأرض والتي تم تخصيصها لتكون الورشة الرئيسية لمشروع مترو الإسكندرية وسيتم نقل هذه القضبان أيضاً إلى أحواش التخزين التابعة للهيئة.

4- كافة أعمال رفع السكة والمهمات مؤمنة تماماً ومراقبة بالكاميرات لمنع سرقة أو تسرب أي مهمات منها.

كما أكدت وزارة النقل ضرورة عدم تناول أي بيانات مغلوطة ومضللة عن مرفق السكك الحديدية ومرافق النقل بشكل عام حتى لا يتعرض ناشرها للمساءلة القانونية .