قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الخميس، إن وارسو تريد من الاتحاد الأوروبي إلغاء جميع المميزات التجارية التي مُنحت لأوكرانيا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد رئيس الوزراء البولندي على أنه من الضروري إدخال تغييرات تحمي الأسواق الأوروبية والبولندية، وكذلك المنتجين في بولندا، حسبما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية.

وقال توسك: "نريد حقًا مساعدة أوكرانيا، لكن يجب علينا في الوقت نفسه حماية السوق الزراعية الأوروبية والبولندية، سوق المنتجين".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، نقلًا عن وزير التجارة الأوكراني تاراس كاتشكا، أن أوكرانيا مستعدة لقبول القيود المفروضة على التجارة مع الاتحاد الأوروبي من أجل بولندا.