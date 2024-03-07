استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024

استقرت أسعار الذهب، بداية تعاملات اليوم الخميس 7 مارس 2024، في محلات وأسواق الصاغة المصرية على نفس الارتفاع الذي اختتمت به أسعار الأمس، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراص بنسبة 6%.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 "الأكثر إقبالا وانتشارا في الصاغة المصرية، حوالي 3200 جنيه للبيع و3100 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 24 “الأعلى فئة فئة بين الأعيرة المتداولة في الأسواق المصرية”، حوالي 3657.25 جنيه للبيع و 3542.75 جنيه للشراء، .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2742.75 جنيه للبيع و2657.25 جنيها للشراء.

بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2133.25 جنيه للبيع و 2066.75 جنيه للشراء، حيث هبطت أسعاره بنحو 33.25 جنيه.

كما وصل سعر الجنيه الذهب “ و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب” لحوالي 25600 جنيه للبيع و24800 جنيه للشراء.

وبلغ سعر للأونصة حوالي 2146 دولارا للبيع و 2145 دولارًا للشراء .

ويختلف سعر الذهب بالمصنعية و الدمغة من محل صاغة لآخر، ومن محافظة لأخرى، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وفي البورصات العالمية المعدن الأصفر ، استمر سعر أونصة الذهب العالمي في الارتفاع للجلسة السادسة على التوالي ليسجل مستوى قياسي جديد للذهب العالمي وذلك في ظل الدعم الذي حصل عليه من ضعف البيانات الأمريكية وتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي في شهادته أمام الكونجرس