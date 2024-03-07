الدكتور علي حسن نقيبًا للأطباء البيطريين بالفيوم

أسفرت انتخابات مجلس نقابة الأطباء البيطريين بالفيوم، التى أجريت تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار محمد الروبي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والدكتور أشرف لطفى السيد الممثل القانوني، عن فوز الدكتور على حسن محمد بمنصب نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم بعد حصوله على 190 صوتا مقابل حصول منافسه الدكتور أسامة على مخلوف على 90 صوتًا.



وفى عضوية مجلس النقابة فوق السن فازت الدكتورة سوزانا أشرف بعد حصولها على 225 صوتا والدكتور أيمن رشاد بعد حصوله على 205 صوتًا.



كما فاز فى عضوية مجلس النقابة تحت السن الدكتور / عمار محمد عمار بعد حصوله على 197 صوتا والدكتور / شعبان إبراهيم بعد حصوله على 170 صوتًا.



وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم 289 ناخبًا، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 280 صوتا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 9 أصوات.



وتم إجراء الانتخابات بمقر النقابة العامة للأطباء البيطريين بمحافظة الفيوم، وسط إجراءات أمنية مشددة بإشراف اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم.

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