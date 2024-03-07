هشام حسين: سعيد بالمشاركة في «بيت الرفاعي».. والمقدم أحمد من الأدوار المؤثرة بالعمل

أعرب الفنان هشام حسين، عن سعادته بالمشاركة في المارثون الرمضاني 2024 ضمن أبطال مسلسل "بيت الرفاعي" الذي يذاع على مجموعة قنوات on وon drama، مع انطلاق الشهر الكريم، وأيضا بالتعاون للمرة الثانية مع مخرج العمل أحمد نادر جلال في مسلسل "حرب" الذي عرض في 2023.

وأضاف «حسين»، أنه يقدم شخصية المقدم أحمد، وهو من الأدوار المؤثرة في مجريات العمل، مؤكدا أن هذا الدور يعد نقطة تحول كممثل، نظرا لأهمية الدور في أحداث المسلسل.

ويجري حسين حاليًا تصوير المشاهد الخاصة به في المسلسل، مشيرًا إلى الدعم الذي يقدمه له المخرج أحمد نادر جلال أثناء تصوير دوره في العمل الذي تشهد كواليسه حالة من الحب والمودة بين أبطاله.

تدور أحداث المسلسل في إطار أكشن حول دكتور يدخل في صراعات عدة مع من حوله، بسبب تجارة الآثار.

يشارك في بطولة العمل الفنانين: أمير كرارة، أحمد رزق، ميرنا جميل، محمد لطفي، هشام حسين، سيد رجب، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ملك قورة، تامر نبيل، دنيا المصري، رحاب الجمل، عمرو وهبة، وآخرون، ومن تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

كما يجري الفنان هشام حسين حاليا تصوير مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد "الغربان"، والمقرر عرضه قريبا، ومن بطولة الفنانين: ماجد المصري، عمرو سعد، مي عمر، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، أسماء أبو اليزيد، ومن إخراج ياسين حسن.

وقد شارك «حسين» في عدد من العروض المسرحية، والأعمال التلفزيونية، منذ تفرغه للتمثيل بعد اجتيازه لعدد من الورش في مجال التمثيل بإشراف وتدريب متخصصين في إعداد الممثل، ومن أبزر أعماله المسرحية "ألف عيله وعيله" كتابة وإخراج خالد جلال، وفي الدراما التلفزيونية منها: "الإختيار ج3، وبابا المجال، والنمر، ورانيا وسكينة، وحرب" وغيرها.