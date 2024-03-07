لأول مرة في مصر.. الفرنسية ماري كارال في "كارمن" بالطريقة المعاصرة

تُعد أوبرا "كارمن" من أشهر الأعمال المسرحية الغنائية العالمية التي تحتل مكانة كبيرة في أذهان الجمهور العالمي والعربي، ونقطة تحول في تاريخ تطور نموذج الأوبرا أحد أرقى أشكال الفنون، والتي أصيغت في أسلوب واقعي، فهي الأوبرا الوحيدة التي كتبها جورج بيزيه، ولا زالت تحظى بحيوتها حتى وقتنا هذا، وتوضع على قائمة برامج الأوبرا العالمية من حين لآخر، وتتكون من أربعة فصول، حيث عُرضت لأول مرة على خشبة المسرح الوطني للأوبرا المسرحية في باريس عام 1875، ولم تلقى استقبالا جيدا رغم أنها عرضت 37 مرة على مدار ثلاثة أشهر لاحقة.

كارمن واحدة من أشهر الأعمال الأوبرالية

فقد رفع من شأن كارمن حضور أبرز المؤلفين المعاصرين من بينهم: ديبوسي، وسان سانس، وتشايكوفسكي، وبرامز، والذين حضروها أكثر من عشرين مرة، واعتبروها أفضل ما أنتج منذ الحرب الفرنسية الروسية، وكانت آرائهم بمثابة تنبؤات لما ستكون عليه هذه الأوبرا، فأصبحت كارمن واحدة من أشهر الأعمال الأوبرالية، ولم يكتب لمؤلفها أن يرى هذا النجاح الذي حققته أوبرا كارمن بعد وفاته.

وقد أصيغت أوبرا كارمن في أسلوب واقعي سوف يصبح فيما بعد طريقة خاصة من طرق الأوبرا الإيطالية، ويطلق عليه أسلوب "مطابقة الواقع"، إذ لم تعد الأوبرا وفق هذه الطريقة تقدم لنا قصصا مفخمة من الأساطير أو من بطولة الأزمنة الغابرة في التاريخ، بل كانت تقدم صورا منتزعة من واقع الحياة المعاصرة، هكذا أشار محمد رشاد بدران في كتابه عن فن الأوبرا، فقد اختفى الشعر المستعار والمساحيق والملابس القديمة والدروع والحراب وحلت محلها الملابس العصرية والأناقة العصرية والأسلحة العصرية واختفت الموضوعات النبيلة التي تنم عن الشجاعة، والحب، والتضحية.

واستبدلت بموضوعات تدخل فيها الجريمة والخيانة والانتقام، وكل مظاهر الجانب الشرير من حياة البشر، فضلا عن جانب الخير، وكارمن تقدم كل هذا وتقدم فوقه من مظاهر المجتمع الإسباني المعاصر حلبة مصارعة الثيران" كما تقدم لنا شخصية مصارع الثيران نفسه وما كان يحيطه من تدليل من جموع الشعب الإسباني إلى جانب ما كان عليه من مركز مرموق لدى النساء مما حدا "بكارمن" أن تصبح عشيقة له وتهجر حبيبها "جوزيه" الذي فر من العسكرية وضحى بمركزه الاجتماعي، وأصبح متشردا وانخرط مع جماعتها من "النور" وكل هذا من أجل حبه لها.

قدمت فرقة أوبرا القاهرة "كارمن" قبل سابق، وبعد غياب 15 عاما، تعيد دار الأوبرا المصرية إنتاج أوبرا "كارمن" لفرقة أوبرا القاهرة بالاشتراك مع كورال أوبرا القاهرة، وفرقة باليه أوبرا القاهرة، وذلك أيام 6 و8 و18 و19 و21 و22 مارس الجاري على المسرح الكبير.

وضع موسيقى أوبرا كارمن المؤلف الموسيقي الفرنسي جورج بيزيه، وبقيادة المايسترو نادر عباسي، وإخراج حازم طايل، تصميم ديكور محمد عبدالرازق، اضاءة ياسر شعلان، مدرب الكورال مينا حنا، وتصميم رقصات آرمينيا كامل، وتلعب دور "كارمن" الميتزوسوبرانو الفرنسية ماري كارال، التي تستضيفها الأوبرا لأول مرة.

ويقوم بأداء الأدوار الرئيسية كل من التينور مصطفى مدحت بالتبادل مع عمرو مدحت في دور "دون خوزيه"، والسوبرانو داليا فاروق بالتبادل مع منى رفلة في دور "ميكائيلا"، والباريتون تامر توفيق بالتبادل مع مصطفى محمد في دور "اسيكاميليو"، والباص رضا الوكيل في دور "زونيجا"، رامز لباد في دور ليلاس باسيتا السوبرانو كريستين مجدي بالتبادل مع نورا الألفى في دور "فراسكيتا"، والسوبرانو جيهان فايد في دور "مرسيدس"، والتينور إبراهيم ناجى بالتبادل مع أسامة على في دور "دونكايير"، والباريتون خالد سمير بالتبادل مع إلهامى أمين في دور "مورال"، والتينور أحمد فاروق بالتبادل مع مينا رفائيل في دور "ريمندادو".