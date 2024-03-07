استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في بورين جنوب نابلس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، باستشهاد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، في قرية بورين جنوب نابلس، وأصيب محمد محمود رجا عيد، بالرصاص الحي بالصدر خلال المواجهات ضد قوات الاحتلال.

وأمس الأربعاء، استشهد 6 مواطنين فلسطينيين على الأقل، جراء قصف إسرائيلي استهدف المواطنين ومنازلهم وسط قطاع غزة، كما استشهد 5 فلسطينيين آخرين وإصابة عدد كبير إثر قصف إسرائيلي على منزل يؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي على مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات قرب الدوار الكويتي جنوب غزة، ونتج عن ذلك استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي.