ماذا حدث في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي؟

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أسعار الذهب في السوق المحلية عقب قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

وقال رئيس شعبة الذهب خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن قرار البنك المركزي انعكس على سعر الذهب عيار 21، الذي سجل 3150 جنيها، وذلك وفقا للتأثيرات الداخلية على السوق المحلية فضلا عن هناك عوامل أخرى تؤثر على سعر الذهب، موضحا أن سعر الأوقية عالميا سجل اليوم 2150 دولار للمرة الأولى تاريخيًا.

وأضاف هاني ميلاد، أن قرارات البنك المركزي خلقت نوع من الاستقرار في سوق الذهب، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك 3 عوامل تساهم في تحديد سعر الذهب، البورصة العالمية، قوى العرض والطلب، وتوجهات المستهلك خلال الفترة القادمة سواء للبيع أو للشراء.

وتوقع رئيس شعبة الذهب، استقرار أسواق الذهب على مستوى طويل الأجل، مضيفا أنه كان هناك اضطراب في سوق الذهب مع بداية قرارات البنك المركزي.