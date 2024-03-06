بعد مقتل طالب في حوش المدرسة.. محافظ القليوبية يوجه بإحالة مدير مدرسة للتحقيق

قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، بإحالة مدير مدرسة عنتر عبد الرازق الثانوية المشتركة بكفر منصور، والمشرف العام إلى التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل، وذلك عقب وقوع مشاجرة بين طالبين داخل فناء المدرسة، أسفر عن مقتل شاب طعنًا.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها أنه من خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها المديرية، تبين وقوع مشاجرة بين الطالب وطالب آخر بالصف الثاني الثانوي خارج سور المدرسة، وقام الطالبان بالتسلل إلى المدرسة من خلال القفز من أعلى السور إلى داخل المدرسة، وعلى أثر مواصلة المشاجرة بينهما، تعدى الطالب مرتكب الواقعة على زميله بآلة حادة، ما أدى إلى إصابة الطالب المعتدى عليه بقطع جرحي في الرقبة ووفاته.

وفي إطار التحقيقات الأولية للواقعة، وجه محافظ القليوبية باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه كل من مدير المدرسة والمشرف العام، وإحالتهما إلى التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم حيال الواقعة بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية، كما أحالت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الواقعة إلى النيابة الإدارية للتحقيق.