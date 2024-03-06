لجنة حكماء بحوث الصحراء تتفقد أنشطة التنمية الزراعية بسيناء

أجرت لجنة الحكماء برئاسة الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء والمشكلة من كبار قيادات ورؤساء المركز السابقين ممن لهم خبرات ومساهمات علمية فى تنمية الصحارى المصرية وخصوصا شبه جزيرة سيناء زيارة إلى مركز الخدمات الزراعية بالنثيله بوسط سيناء.

وقال شوقى أنه تم استعراض ما تم من أنشطة والخدمات المقدمة للمزارعين والتأكد من تنفيذ الممارسات الزراعية السليمة حفاظا على استدامة الموارد الطبيعية والاستفادة من الإمكانات البيئية.

وتفقدت اللجنة معامل تحاليل المياه والتربة وقاعات التدريب والمبنى الفندقى.

وأكد شوقى أن تكاتف جهود باحثي المركز بكافة التخصصات ساهم فى بناء جسور الثقة بين المنتفعين بالتجمعات التنموية والعاملين بمركز بحوث الصحراء، وتنفيذ المزارعين للتوصيات الخاصة بالممارسات الزراعية من خلال ما يتم تدريبهم عليه خلال الندوات الارشادية والزيارات الحقلية.

وعلى هامش الزيارة عقد الدكتور حسام شوقى رئيس المركز اجتماعا برؤساء المحطات البحثية بشبه جزيرة سيناء لمناقشة خطة العمل وتنفيذ التكليفات الخاصة بضرورة سرعة انجاز المهام الخاصة بالتنمية الزراعية وتوفير جميع الامكانات بالمحطات البحثية لانتاج شتلات الزيتون باصناف معتمدة ومتوافقة مع الظروف البيئية بشبه جزيرة سيناء.

واستكملت اللجنة أنشطتها بزيارة محطة بحوث جنوب سيناء برأس سدر وذلك لتفقد المشروعات المزمع افتتاحها خلال الفتره الحالية والتأكد من توفر كافة الامكانات حيث تفقدت اللجنة معامل تحليل المياه والتربة وتجهيزها ومن ضمنها معمل توصيف مكونات محطات تحلية المياه والتأكيد على زيادة المكون الوطنى لتصنيع محطات التحلية.

كما تفقدت اللجنة عملية انشاء بنك حفظ الأصول النباتية الذى يهدف الى الحفاظ على الأصول النباتية بشبه جزيرة سيناء حيث تتميز بتنوع غطاؤها النباتى من النباتات البريه.

وأوصت اللجنة بضرورة توفير معمل للكشف عن الأصناف النباتيه من النخيل والزيتون وتأهيله لخدمة التنمية الزراعيه للتأكد من السلالات النباتيه واختيار المناسب منها طبقا للظروف البيئية بالمنطقة .

وشدد الدكتور حسام شوقى فى نهاية الزيارة على أهمية المتابعة على أرض الواقع لسرعة الانجاز والتأكد من تطبيق رؤية الدولة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.

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