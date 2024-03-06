إعلام أمريكي: نيكي هيلي تنسحب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

قررت نيكي هيلي إنهاء حملتها في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأمريكي، حسبما أعلنت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الأربعاء 6 مارس، أي اليوم التالي لـ"الثلاثاء الكبير" الذي شهد فوز دونالد ترامب بفارق كبير.

وبات الرئيس السابق وحيدا الآن في المنافسة على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، ويواجه بلا شك الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته جو بايدن، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.

وقررت نيكي هيلي، المرشحة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إنهاء حملتها الانتخابية في 6 مارس 2024، حيث حققت فوز وحيد في ولاية فيرمونت، لكنها خسرت في جميع الولايات الأخرى على يد دونالد ترامب خلال "الثلاثاء الكبير"، لذا لن تذهب نيكي هيلي إلى أبعد من ذلك في السباق على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وأعلنت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك صحيفة وول ستريت جورنال وسي إن إن، يوم الأربعاء 6 مارس أن المرشحة ستنهي حملتها.

ويتعين على السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته وول ستريت جورنال، أن تعلن قرارها بالتقاعد في نفس اليوم من تشارلستون، عاصمة ولاية كارولينا الجنوبية التي كانت حاكمتها.