صدمة بالفيوم بعد تلقي نبأ مصرع شابين سقطا من أعلى سقالة بالسعودية

سيطرت حالة من الصدمة والحزن الشديد بين أهالي قرية وليدة التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، بعد تلقي خبر وفاة اثنين من أبناء القرية خلال عملهما بالمملكة العربية السعودية.

وقال حاتم على أحد أبناء قرية وليدة بالفيوم، إن القرية فوجئت بنبأ وفاة الشابين أثناء عملهما في دهان إحدى العقارات السكنية، إثر سقوطهما من فوق سقالة على علو مرتفع، ما أسفر عن مصرع سيد حسين الشافعي 25 عاما، وابن عمه عمر عبد العظيم الشافعي 29 عاما، وتم نقلهما إلى أحد مستشفيات المملكة.

وأردف، أن خبر وفاة الاثنين جاء كالصاعقة على أبناء القرية وسط حالة من الحزن بين أهالي القرية.

وأضاف حاتم، أن عمر سافر منذ عام إلى المملكة العربية السعودية للعمل في أعمال البناء، ثم تبعه ابن عمه سيد منذ 15 يوما، وخلال عملهما سقط عليهما جدار؛ ما أودى بحياتهما على الفور قبل وصول سيارة الإسعاف.

وواصل، أن السلطات السعودية صرحت بدفن ونقل جثمان الاثنين دون الحاجة إلى تشريحهما، خاصة أنه لا يوجد أي اتهام أو شبهة جنائية، وجرى الكشف على الجثمانين، وجرى تحنيطهما ووضعهما داخل الصندوق، وفقا للقواعد القانونية المتبعة في المملكة.

وأشار إلى أن القنصلية المصرية العامة في الرياض صرحت بنقل الجثمانين إلى مصر، بعد الانتهاء من إجراءات الترحيل.