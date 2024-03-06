أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن المفوضية الأوروبية تتعاون بشأن ممر إنساني محتمل إلى قطاع غزة عبر قبرص.

وقالت المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها ستسافر إلى قبرص في وقت لاحق من الأسبوع الجاري للعمل على فتح ممر إغاثة محتمل عبر الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط لدعم سكان غزة.

وكانت الولايات المتحدة الحليف الأول لإسرائيل، انضمت مؤخراً إلى مصر والأردن وفرنسا في تنفيذ عمليات إنزال جوي على القطاع لا سيما في المناطق الشمالية حيث بات شبح المجاعة يخيم على سكان القطاع.