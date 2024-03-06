إحالة عصابة "الفرنساوي" لتسهيل الهجرة غير الشرعية للجنايات

الأربعاء 06/مارس/2024 - 02:18 م

أحالت النيابة العامة، المتهمين بتكوين تشكيل إجرامي تخصص في الهجرة غير الشرعية بكفر الزيات للجنايات في القضية رقم 39705 لسنة 2022 جنح كفر الزيات بمحافظة الغربية، لزعمهم تسفير بعض الأشخاص للخارج إلى دولة ليبيا وانطلاقا من سواحلها إلى دولة إيطاليا بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ مادى 200 ألف جنيه.

وأوضح محامي المجني عليهم وليد الفولي قيام المتهمين أحمد م (متواجد بدولة إيطاليا) ، محمود م، ممدوح ا ، عمر ص متواجد بليبيا، صافي ف، تغريد ح ، محمود ط وشهرته الفرنساوي وآخرين بالاشتراك فيما بينهم على تسفير بعض الأشخاص إلى دولة ليبيا جوا من مطار برج العرب ومنها لدولة إيطاليا بطريقة غير شرعية معرضين حياة المهاجرين للخطر مقابل تحصلهم على مبالغ مالية طائلة بالمخالفة للقانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱٦.





المحامي وليد الفولي



وتابع الفولي: “تعرف المجني عليهم بالمتهمين أحمد م متواجد بدولة إيطاليا وعمر ص متواجد ليبيا موحمود ط وشهرته الفرنساوي وباقي المتهمين من فترة كبيرة لتسفيرهم خارج الأراضي المصرية بطريقة غير شرعية”.

وبينت التحقيقات تقاضي المتهمين مبالغ مالية من المجني عليهم تتراوح مابين مائة وخمسون ألف جنيه وثلاثمائة ألف جنيه عن طريق مقابلات فيما بينهم تتم بقرية الجديه مركز رشيد محافظة البحيرة.

وأكد المحامي وليد الفولي على انضمام المتهمين إلى جماعه منظمة غرضها تهريب المهاجرين خارج الأراضي المصرية وقيام أحد المتهمين بإدارة الجماعة داخل مصر بأن يقوم باستقطاب الشباب راغبي الهجره وتهريبهم لخارج البلاد بطريقه غير شرعيه مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية.

