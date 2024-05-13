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الإثنين 13 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

اليوم.. خطة النواب تستكمل مناقشة موازنة البرامج للهيئات الحكومية

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
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تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الاثنين لمناقشة مشروع موازنة البرامج والأداء لعدد من الهيئات الحكومية.

وكانت اللجنة قد عقدت أمس خمس اجتماعات ناقشت خلالها مشروع موازنة 6 هيئات.

وتعقد الاجتماع السادس اليوم لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة النقل - هيئة قناة السويس عن العام المالي 2024/2025.

والاجتماع السابع لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالي 2024/2025.

والاجتماع الثامن لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2024/2025.

والاجتماع التاسع لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري عن العام المالي 2024/2025.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الهيئات الحكومية موازنة البرامج