اليوم.. خطة النواب تستكمل مناقشة موازنة البرامج للهيئات الحكومية

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الاثنين لمناقشة مشروع موازنة البرامج والأداء لعدد من الهيئات الحكومية.

وكانت اللجنة قد عقدت أمس خمس اجتماعات ناقشت خلالها مشروع موازنة 6 هيئات.

وتعقد الاجتماع السادس اليوم لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة النقل - هيئة قناة السويس عن العام المالي 2024/2025.

والاجتماع السابع لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالي 2024/2025.

والاجتماع الثامن لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2024/2025.

والاجتماع التاسع لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري عن العام المالي 2024/2025.