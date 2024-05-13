نتنياهو: لا تراجع عن مواصلة العمليات العسكرية في غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه "لا تراجع عن مواصلة العمليات في غزة حتى تحقيق الانتصار الكامل"، مشيرًا إلى أن "فكرة إبعاد قادة حماس من قطاع غزة مطروحة في المناقشات".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر مسؤولة، اليوم الاثنين، إن الحكومة لم تتفق بعد مع الوسطاء في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس بشأن مواعيد جديدة لاستئناف المفاوضات.

وذكرت الهيئة أن الوسطاء الثلاثة، مصر وقطر والولايات المتحدة، يضغطون باتجاه استئناف المفاوضات التي تعثرت الأسبوع الماضي في القاهرة، على أمل الوصول إلى صفقة جديدة.

كانت المفاوضات قد تعثرت في القاهرة بعدما قالت حماس إنها وافقت على مقترح مصري، في حين قالت إسرائيل إن ما وافقت عليه الحر كة مقترح معدل غير مقبول بالنسبة لها.



