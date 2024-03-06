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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا فرنسيس يدعو للصلاة من أجل ضحايا أهوال الحرب بالأراضي المقدسة

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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وجه قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، التحية إلى الحاضرين في ساحة القديس بطرس والقادمين من مناطق إيطالية عديدة ومن دول مختلفة، وأكد أنه يتوجه بفكره إلى الشباب والمسنين والمتزوجين حديثا داعيا الجميع خلال زمن الصوم إلى أن يواصلوا بشجاعة العمل على التحرر مما يزيف الحياة من أجل العودة إلى قلب الله الذي يحبنا محبة أبدية.

 وجدد البابا فرنسيس الدعوة إلى الصلاة من أجل مَن يعانون من أهوال الحرب في أوكرانيا والأراضي المقدسة ومناطق أخرى من العالم، قائلا: فلنصليَّين من أجل السلام، لنطلبنّ من الرب عطية السلام، ثم بارك قداسة البابا الجميع.     

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