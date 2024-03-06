اللون الأخضر يخيم على مؤشرات البورصة منتصف التعاملات بعد رفع سعر الفائدة

خيم اللون الأخضر علي مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد قرارات الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة والنقدية برفع سعر الفائدة، كما حقق المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" ارتفاعا بنسبة 4.35% ليصل إلى مستوى 32,003.16 نقطة، وزاد رأس المال السوقي بنحو 83 مليار جنيه، مدفوعًا بمشتريات المستثمرين المصريين.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنكوزاد رأس المال السوقي بنحو 83 مليار جنيه المركزي قد قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وصعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 7,541.02 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 10,688.94 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 2.99% وصولا لمستوى 6,482.07 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 3.35%، ليصل إلى مستوى 39,771.46 نقطة، وصعد ايضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 4%، مسجلا 13,592.72 نقطة.