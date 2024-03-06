العمل: زيارة تفتيشية لتعزيز علاقات العمل والتأكد من تطبيق أحكام القانون بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، زيارة ميدانية لشركة "إيليت" لصناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالعامرية، وذلك التأكد من استيفاء نسبة ذوي الهمم الـ5% من بين العاملين في المنشأة، وأيضا تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكذلك تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

جاء ذلك فى ضوء جهود المديرية فى تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورعاية وحماية العمال فى مختلف شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية عمل الإسكندرية، أن تلك الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات، بالتواجد المستمر بين العاملين فى مختلف المنشآت العاملة، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال والتوعية بالحقوق والواجبات، وتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة فى أرجاء الجمهورية.

وأضاف وكيل المديرية، أنه قام خلال الزيارة بالمرور على كافة الأقسام بالشركة، ومؤكداً أن تعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال سوف يحقق النهوض بالمشروعات القومية والمشاركة في التنمية وزيادة الإنتاج، كما جرى خلالها التأكد من حصول العاملين على حقوقهم وأيضا تعريفهم بواجباتهم في إطار قانون العمل، ورافق وكيل المديرية فى زيارته محمد عبد العزيز مدير مكتب تفتيش العمل، والمهندسة منال رمزى مدير مكتب السلامة بالمنطقة الحرة.

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