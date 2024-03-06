تعرف على منافسات اليوم الثاني ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

انطلقت صباح اليوم الأربعاء منافسات ثاني أيام بطولة كأس العالم للخماسي الحديث، تقام في الفترة من 5 إلى 10 من مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتقام اليوم تصفيات الرجال، مقسمة إلى 3 مجموعات، حيث يشارك المنتخب الوطني بـ 6 لاعبين على النحو التالي: ‏

أحمد الجندي، إسلام حامد ، مهند شعبان، أحمد أشرف، محمد الجندي، معتز وائل.‏

وأسفر الاجتماع الفني الذي أقيم أمس عن تواجد 30 لاعبًا في المجموعة الأولى، ويشارك بها من مصر مهند شعبان ومحمد الجندي.



وفي المجموعة الثانية 30 لاعبًا أيضًا ويمثل مصر بها أحمد الجندي ومعتز وائل.

فيما تضم المجموعة الثالثة 30 لاعبًا بينهم إسلام حامد وأحمد أشرف.

وانطلقت منافسات السلاح بالمجموعة الأولى في تمام الثامنة و النصف صباحا، ثم تقام مسابقة السباحة في الساعة الحادية عشرة، ثم تنطلق مسابقة الليزر رن في الساعة 12.30 ظهرًا.

وتبدأ مسابقة السلاح في المجموعة الثانية في الساعة الحادية عشرة يليها مسابقة السباحة في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ثم تقام مسابقة الليزر رن في الساعة الثالثة عصرًا.

وفي المجموعة الثالثة تبدأ منافسات السباحة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، ثم مسابقة السلاح في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ثم تنطلق مسابقة الليزر رن في الساعة الخامسة مساءً.

يذكر أن مسابقة السلاح لنصف نهائي السيدات تقام اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بمشاركة ثلاثي المنتخب الوطني، أميرة قنديل و فريدة خليل وسلمى عبدالمقصود بعدما نجحن في التأهل للدور نصف النهائي من التصفيات التي أقيمت أمس.

وتعد بطولة كأس العالم للخماسي الحديث من أهم البطولات التي يهتم بها الاتحاد الدولي للعبة حيث تحظى البطولة باهتمام كبير من جميع دول العالم، ويشارك بها عدد كبير من اللاعبين البارزين والمتميزين فيها على مستوى العالم من أجل حصد نقاط إضافية لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.