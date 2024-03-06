فن "الحروفية والارتجال" ضمن ورش "أهل مصر" بروض الفرج

شهد قصر ثقافة روض الفرج مساء أمس الثلاثاء ، جولة جديدة من الورش الفنية، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، بمشروع "أهل مصر" المقام بمحافظة القاهرة، برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 9 مارس الحالي.

جاءت البداية مع ورشة "الحروفية" الخاصة بعمل تشكيلات بالخط العربي، قامت خلالها الفنانة د. أميرة سعد بتعريف الأطفال بأنواع الخطوط المختلفة ومنها النسخ، الرقعة، الديواني، الثُلث، الكوفي والهندسي، لاختيار ما يناسبهم في تصميم التابلوهات الخشبية.

وأضافت "سعد" أنه من المقرر أن يتم تدريب الأطفال طوال الورشة على رسم الخط بشكل فني أكثر حداثة عن الشكل المعتاد لكسر جمود الخط، هذا إلى جانب تعليمهم أساسيات الرسم باستخدام ألوان الأكريليك.

من ناحية أخرى واصل الفنان محمد الطوبجي خلال ورشة المسرح، تدريب الأطفال على تمارين الارتجال لتنمية حس الخيال والإبداع لديهم وتعزيز الثقة بالنفس، استعدادا للعرض المسرحي المقرر تقديمه في حفل الختام.

وضمن ورش المشغولات اليدوية قامت المدربة إيمان أحمد بتعليم الأطفال كيفية قص الجلد الصناعي لاستخدامه في تصميم حقائب وحافظات نقود بأحجام مختلفة كبداية لمشروع تجاري صغير، فيما تواصلت فعاليات ورشة الخيامية وتم خلالها تدريب الأطفال على كيفية عمل تصميمات مختلفة على حقائب مصنوعة من القماش، بالإضافة إلى عمل مشغولات رمضانية.

يأتي الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وينفذ بإشراف لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي، ويشارك به 200 طفل من محافظات أسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة.

ويشهد الأسبوع ورشا متنوعة بعدة مجالات يقدمها متخصصون للتعرف على مواهب الأطفال وتنميتها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات وجولات بالأماكن والمعالم الأثرية بالقاهرة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف للدمج الثقافي وتشكيل الوعي وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين.

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