سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6 مارس 2024

استقرت أسعار الذهب بداية تعاملات، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، في محلات وأسواق الصاغة المصرية، مع بداية التعاملات، عند نفس مستوى إغلاق الأمس والذي شهد ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي متأثرا بارتفاع الأونصة بالبورصة العالمية، عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، تعزز من تغير السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وبدء دورة التيسير النقدي.

وشهدت أسعار الذهب في مصر خلال الأيام الماضية تراجعًا كبيرًا، منذ الإعلان عن إتمام صفقة رأس الحكمة، والتي أدت إلى تراجع الدولار في السوق السوداء، وبالتالي حدوث تراجعات كبيرة في سعر الذهب الذي يتأثر بشكل مباشر بسعر الدولار الموازي.

سجلت أسعار الذهب عيار 21 (الأكثر إقبالا وانتشارا في الصاغة المصرية) نحو 2925 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر شراء جرام الذهب نحو 2875 جنيها.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 24 نحو 3342 جنيها للبيع، وسجل سعر الشراء 3285 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، بداية اليوم نحو 2507 جنيهات للبيع، والشراء بلغ 2464 جنيها للسعر.

ووصل سعر جرام الذهب عيار، 14 إلى 1950 جنيها، للبيع، وسجل سعر الشراء نحو 1916 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم “ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب” نحو 23400 جنيه للشراء و23000 جنيه للبيع.

وبالنسبة لسعر الأونصة اليوم والتي تزن نحو (31.1 جرام من الذهب واحد اهم أدوات الاستثمار الأمن)، سجل سعر الأونصة في بورصة نيويورك العالمية قفزة ليصل إلى نحو 2135 بعد 2084 دولارا.

وعن سعر الذهب بالمصنعية والدمغة، والتي تضاف عند الشراء وهو سعر ، فهي تتغير من تاجر إلى آخر، ومن محافظة لأخرى، وتتراوح مصنعية الذهب من 80 وحتى 200 جنيه زيادة على سعر الجرام، بنسبة 6 % - 10% من سعر الجرام، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيها.

وعالميا شهد سعر الذهب ارتفاعا قويا مسجلا 2129 دولارا مقارنة 2083 دولارا للأوقية الأحد الماضي، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي للجلسة الخامسة على التوالي ليسجل أعلى مستوى جديد منذ 3 أشهر، وذلك في ظل استمرار الطلب على الذهب بعد تغير التوقعات في الأسواق لصالح خفض الفائدة الأمريكية في يونيو القادم، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن مع استمرار التوترات الجيوسياسية.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم الثلاثاء ليخترق المستوى 2120 دولار للأونصة ليفتح الطريق لمزيد من المكاسب حتى المستهدف عند منطقة 2140 – 2150 دولار للأونصة، وذلك مع استمرار الطلب على الذهب.