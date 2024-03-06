الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال تمعن في تطبيق خطة فصل غزة عن الضفة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تمعن في تطبيق خطة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتجهير الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن تركيز إسرائيل على إعطاء الموافقات على فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات إلى قطاع غزة بريًا عن طريق المعابر، يهدف إلى تطبيق خطة حكومة الاحتلال بفصل بين الضفة والقطاع وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيانها، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأدانت منع حكومة الاحتلال إدخال المساعدات خاصة إلى شمال القطاع.

يأتي ذلك في ظل جهود مصرية ودولية تتجسد في عمليات الإنزال الجوي إلى سكان غزة الذين يعانون جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف.