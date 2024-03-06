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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تداول 17 الف طن و1107 شاحنات بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1107 شاحنة و145 سيارة وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 561 شاحنة و132 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 546 شاحنة و13 سيارة.
 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل ، بينما تغادر السفينتين الحرية1 ودليلة ، فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهي دليلة، بوسيدن اكسبريس ، الرياض  والحرية2، وغادرت ثلاث سفن وهى الرياض، امل وبوسيدون إكسبريس ، كما تم تداول 3070 طن بضائع و385  شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي  كوين نفرتيتى، سينا وآور  ، 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2810 راكبا بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادر حركة الصادرات حركة الواردات ميناء سفاجا