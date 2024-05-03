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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وزيرا خارجية اليمن وجيبوتي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

اليمن وجيبوتي
اليمن وجيبوتي
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بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني اليوم الجمعة، مع وزير الشئون الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وذلك على هامش القمة الإسلامية المنعقدة في العاصمة الجامبية بانجول.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - مستجدات الأوضاع في اليمن والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ووجهات النظر إزاء القضايا والمصالح المشتركة.كما اتفقا على استئناف اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة خلال الفترة القادمة لما فيه مصلحة البلدين.

اليمن جيبوتي التعاون الثنائي