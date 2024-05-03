الأونروا: اجتياح رفح سيؤدي إلى مزيد من الخسائر والكوارث في غزة

أعربت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة إيناس حمدان عن تخوفها من اجتياح بري محتمل لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدة أنه سيؤدي لمزيد من الخسائر والكوارث في القطاع.

وقالت حمدان في مداخلة لقناة العربية الإخبارية "إن تواجد أكثر من مليون ونصف مواطن في مدينة رفح ينذر بكارثة إذا ما تم اجتياحها بالنسبة للمدنيين، كما سيؤدي الاجتياح أيضا للمزيد من الكوارث بالنسبة لدخول المساعدات لأن معابر ادخال المساعدات والمواد الإغاثية موجودة في رفح".

وأضافت أن الأونروا تعمل بخطط طوارىء منذ بدء الحرب على قطاع غزة ويتم تحديثها بحسب المعطيات الموجودة على الأرض، مؤكدة أن الوكالة مستمرة في تقديم خدماتها الإغاثية والصحية والغذائية وستستمر في تقديم خدماتها لأنه دورها الأساسي كأكبر منظمة إنسانية لا تزال تدير الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، ولكن ستتعرض هذه الخدمات إلى العرقلة وسنواجه العديد من التحديات إذا ما تمت عملية الاجتياح.

وأوضحت أن العديد من المنشآت التابعة للأونروا تعرضت للضرر جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تضررت أكثر من 160 منشأة كما خسرنا من موظفينا 182 حتى الآن، لكن كل طواقم وفرق الوكالة لا تزال تعمل دون كلل في تقديم خدماتها الإغاثية والإنسانية للمواطنين في ظل أوضاع كارثية مأساوية في غزة تزداد سوءا يوما بعد يوم مع استمرار الحرب.