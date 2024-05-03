المنيا بطلًا لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة

توج فريق المنيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة بلقب الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بعدما تصدر الترتيب العام للموسم الرياضي 2023-2024، بعد ختام منافسات الدورة المجمعة النهائية.

وجاء نادي المنيا في المركز الأول، وفي الوصافة حل نادي الفيوم في المركز الثاني، فيما جاء نادي بني سويف في المركز الثالث.

من ناحية أخرى تنطلق اليوم الجمعة منافسات كأس مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة على صالة جامعة حلوان وتختتم منافستها بعد غدٍ الأحد.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.