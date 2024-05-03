ريال مدريد بكامل نجومه أمام قادش في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة قادش، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا السبت، نظيره قادش على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الريال مباراة قادش، بكامل نجومه بعد عودة أكثر من لاعب من الإصابة، على رأسهم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق.

ويزين الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، قائمة الملكي لمواجهة الغد، بعدما كان مريضًا ويعاني من فيروس نهاية الأسبوع الماضي، لكنه بحالة ممتازة الآن وجاهز تمامًا للمباراة، وذلك بحسب تصريحات أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء.

وشهدت قائمة الميرينجي، استدعاء جميع لاعبي الفريق، باستثناء المدافع دافيد ألابا، والذي يغيب منذ فترة طويلة للإصابة.

ويسعى ريال مدريد للفوز على قادش، ليتبقى له نقطة وحيدة حتى يحسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، بفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة الوصيف حتى الآن، بينما يأتي قادش في المركز الثامن عشر وفي رصيده 26 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة قادش

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – كيبا.

خط الدفاع: داني كارفخال – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – خوسيلو – براهيم دياز – رودريجو جوس.