البابا تواضروس الثاني يشارك بالحضور في اجتماع لجنتي الرهبنة والمهجر

استأنفت لجان المجمع المقدس اجتماعاتها، مساء أمس، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث عقدت لجنتا شؤون الرهبنة والأديرة، وشؤون المهجر، على التوالي اجتماعيهما، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



وناقش أعضاء لجنة شؤون الرهبنة والأديرة عددًا من الملفات الخاصة بهم، بينما تم في لجنة شؤون المهجر استعراض تقارير عن ظروف العمل الرعوي في بعض الدول والمناطق إلى جانب عرض لفكرة مكتب التنسيق بين إيبارشيات الكرازة المرقسية خارج مصر وإيبارشيات داخل مصر، والذي سيحمل اسم HIGH وهي اختصار لشعار المكتب "Hands In God's Hand" أي أيادٍ في يد الله.

IMG_5280

IMG_5279

IMG_5278

IMG_5277

IMG_5276

IMG_5275