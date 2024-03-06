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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يشارك بالحضور في اجتماع لجنتي الرهبنة والمهجر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استأنفت لجان المجمع المقدس اجتماعاتها، مساء أمس، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث عقدت لجنتا شؤون الرهبنة والأديرة، وشؤون المهجر، على التوالي اجتماعيهما، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. 


وناقش أعضاء لجنة شؤون الرهبنة والأديرة عددًا من الملفات الخاصة بهم، بينما تم في لجنة شؤون المهجر استعراض تقارير عن ظروف العمل الرعوي في بعض الدول والمناطق إلى جانب عرض لفكرة مكتب التنسيق بين إيبارشيات الكرازة المرقسية خارج مصر وإيبارشيات داخل مصر، والذي سيحمل اسم HIGH وهي اختصار لشعار المكتب "Hands In God's Hand" أي أيادٍ في يد الله.

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المجمع المقدس المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية شؤون الرهبنة والأديرة شؤون المهجر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية HIGH Hands In God s Hand