وزير الشباب يُشيد بنتائج تنس الطاولة بدورة الألعاب الأفريقية

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج لاعبي ولاعبات تنس الطاولة بدورة الألعاب الأفريقية في نسختها الـ 13 من دورة الألعاب الإفريقية، والتي تقام خلال الفترة من (3-23) مارس القادم في العاصمة الغانية أكرا.

استطاعت اللاعبة المصرية هنا جودة التغلب على اللاعبة المصرية دينا مشرف في المباراة النهائية، لتتوج بالذهبية الأولي لمصر بالبطولة، وحققت دينا مشرف فضية البطولة، كما استطاع اللاعب المصري عمرو عصر التغلب علي اللاعب النيجيري ارونا كوادر ليتوج بالذهبية الثانية لمصر بالبطولة، كما حقق لاعب المنتخب المصري محمد البيلي برونزية البطولة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإنجازات التي يحققها لاعبي ولاعبات تنس الطاولة وتحقيق نتائج استثنائية في مختلف المشاركات الدولية، مؤكداً أن التنس المصري يسطر إنجازات تاريخة مشرفة تضاف لسجل انجازات الرياضة المصرية.

وتابع أن لاعبي التنس المصري يملكون من الإمكانيات التي تؤهلهم للتربع علي عرش لعبة تنس الطاولة على المستوى الدولي، مهنئاً الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لتنس الطاولة على جهوده الكبيرة في دعم اللاعبين وتحقيق هذا الإنجاز المُشرف.

جدير بالذكر أن دورة الألعاب الإفريقية في نسختها الـ 13 يشارك فيها نحو 5000 لاعب ومدرب، يمثلون 50 دولة يشاركون في 30 رياضة، بواقع 23 لعبة في جدول الميداليات، منها 8 رياضات مؤهلة للأولمبياد وهي: (المصارعة، والثلاثي، والتنس الأرضي، وتنس الطاولة، والسباحة، والدراجات، والريشة الطائرة، والعاب القوى)، و7 ألعاب استعراضية.