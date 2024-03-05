المنتديات الشبابية المصرية الروسية نقطة انطلاقة لتطوير خارطة التعاون بين البلدين

نفذت وزارة الشباب والرياضة بمصر والوكالة الفيدرالية لشئون الشباب بروسيا العديد من منتديات الشباب الثنائية تحت عنوان "منتدى الشباب المصري الروسي" في أربع نسخ مختلفة بين موسكو والقاهرة، والتي اكسبت الشباب المصري والروسي خبرات كثيرة، وتحقق الهدف من هذه الملتقيات في توطيد العلاقات عبر الدبلوماسية الشبابية والتي تعد من اقرب الأدوات في التقريب بين الشعوب.

شارك الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ورئيس الوفد المصري في جلسة "التعاون الدولي "، ضمن جلسات المهرجان العالمي للشباب، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من (١-٧) مارس الجاري، بمدينة سوتشى الروسية، وهي المشاركة الأولي من نوعها والتي تشارك فيها جمهورية مصر العربية بأكبر وفد شبابي يضم اكثر من ١٠٠ شاب وفتاة.

حضر الجلسة كمال دقيش وزير شؤون الشباب والرياضة بتونس، آمون مورويرا، وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والتنمية بزيمبابوي، أولجا بتروفا نائبة وزير التعليم العالي في روسيا، بافيل شيفتسوف، نائب رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الكومنولث، يوري بانوف- رئيس جامعة أوردزونيكيدزه الروسية الحكومية للاستكشاف الجيولوجي، أندريه رودسكوي رئيس جامعة بطرس الأكبر سانت بطرسبرغ للفنون التطبيقية ورئيس هيئة اتحاد "شبكة الجامعات الروسية -الأفريقية"، وعددا من الوفد الشبابي المصري والوفود الشبابية والطلاب الأفارقة،

وخلال الجلسة، نقل الدكتور عبد الله الباطش تحيات وتقدير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مبينا اهتمام الحكومة المصرية بهذا الحدث الكبير وبتطوير العلاقات المصرية - الروسية.

تابع الباطش: "بعد مرور ٨٠ عام على العلاقات المصرية الروسية، أود ان أشيد بالمستوى الحالي للتعاون الثنائي المصري الروسي في مختلف المجالات "السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والرياضية والشبابية "، فالعلاقات المصرية الروسية قوية وعميقة، وتشهد هذه العلاقات الثنائية بين الجانبين نقلة نوعية بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا".



وأوضح "الباطش" أن اتفاق الزعيمان السيسي وبوتين لإعلان عام التبادل الإنساني عاما للتعاون بين البلدين مصر وروسيا، كان نافذة وجسر ممتد لتطوير العلاقات المصرية - الروسية.

وتحدث مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية عن الدبلوماسية الشبابية ودبلوماسية الطلاب، متحدثًا عن سبل تعزيز التعاون بين روسيا ودول القارة الأفريقية في مختلف المجالات المتعلقة بالشباب، بما في ذلك "التعليم، والرياضة، والثقافة، وريادة الأعمال"، مؤكدًا على أهمية التعاون بين روسيا وأفريقيا في مجال الشباب، مشيرًا إلى أن الشباب هم مستقبل القارتين وأن التعاون بينهما سيساعد في بناء مستقبل أفضل للجميع.

وقدم رئيس الوفد المصري عرضًا عن تجربة مصر في مجال تمكين الشباب في الجمهورية الجديدة والدعم الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى العديد من البرامج والمبادرات التي تنفذها الحكومة المصرية لدعم الشباب وتمكينهم من المشاركة في مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين مصر وروسيا في مجال الشباب، مؤكدًا على أن مصر ستظل داعمة لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وروسيا في مختلف المجالات.

وتضمنت الجلسة العديد من المداخلات من ممثلي الدول الأفريقية، حيث أكدوا جميعًا على أهمية التعاون بين روسيا وأفريقيا في مجال الشباب والطلاب من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، ودعم مشاركة الشباب في مختلف المجالات.

وتضمنت أجندة المهرجان مناقشات وبرامج تعليمية وثقافية ورياضية، وسيتم عقد فعاليات المهرجان باللغات العربية والإنجليزية والروسية والاسبانية والفرنسية والصينية، كما يتضمن المهرجان مناقشات وجلسات حوارية وتدريبية، ومشاهدة العروض التي تقدمها أفضل المجموعات الإبداعية، وقضاء الأمسيات في الحفلات الموسيقية والبرامج الحوارية مع الفنانين المشهورين وغيرهم من المشاركين في المهرجان.

وسيجري المهرجان على أراضي الحديقة الأولمبية الواقعة في منطقة "سيريوس" الفيدرالية في سوتشي على ساحل البحر الأسود، وسيكون مركز المهرجان هو ميدان الميداليات، والذي سيُطلق عليه طوال فترة إقامة المهرجان اسم "روح روسيا".

وتم عمل خريطة تفاعلية للوفد المصري الي 6 فرق للمنتخب الفراعنة المشاركه بالمهرجان

فريق رياضي nptoc

فريق الميديا sphinx

فريق ترويجي توت عنخ امون

فريق ثقافي سشات

فريق فني بتاح

فريق الابتكار والتكنولوجيا امحويت

ويحتوي كل فريق علي اكثر من 20 مشارك يتم تمثيلهم في الأنشطة المختلفة بالمهرجان

وقد أطلقت وزارة الشباب والرياضة بعض المنصات الرسمية الخاصة به لإتاحة الفرصة لنشر كل الأحداث الخاصة بالوفد المصري المشارك في المهرجان العالمي للشباب - روسيا ٢٠٢٤.

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