المصور حسن عمار: نساعد شباب الجنوب على توثيق عروضهم المسرحية

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء، الورش التدريبية المقامة على ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، فى مجالات الفنون المختلفة، ونجحت الورش على مدار 5 أيام فى تعليم 70 شابا من أبناء الصعيد.

ووعدت إدارة المهرجان أن تزيد أعداد المتدربين فى الدورات القادمة لتسمح لعدد كبير من أبناء الصعيد فى تعلم فنون المسرح.

وقال الناقد هيثم الهواري رئيس المهرجان، إن الورش التدريبية هذا العام حققت نجاحا كبيرا وتم زيادة عدد الورش إلى ١٠ ورش مختلفة لزيادة عدد المتدربين والاستفادة القصوى فى كافة المجالات.

وضمن الورش التى تم استحداثها هذا العام ورشة التصوير وقال الهوارى، إن إضافة ورشة التصوير المسرحي ترجع لأهمية هذه المهنة ولمساعدة شباب الجنوب على تصوير عروضهم المسرحية لتسويقها وتوثيقها بشكل احترافي.

وأعرب حسن عمار المصور الصحفي، عن سعادته بمشاركته بالمهرجان خاصة أنه يخدم شباب الجنوب، الذي يحتاج الدعم ونحاول توفير كافة الجهود لهؤلاء الشباب الشغوف والمتلهِف على الفرص الحقيقية.

وأضاف عمار أنه أعد منهجاً يعتمد على أساسيات ومبادئ التصوير وكيفية التقاط صورة صحيحة هندسيا، بالإضافة للتعرف على أنواع الكاميرات ومميزاتها.

وأكد عمار، إمكانية استخدام الهواتف المحمولة لصناعة صورة احترافية بعد معرفة ضبط كاميرا الهواتف وأنه استخدم الهاتف في التدريبات لعدم توافر كاميرات احترافية مع جميع المتدربين، موضحا أنه تفاجئ بعدد المتقدمين للورشة ومن استجابة المتدربين وسرعة التعلم والمهارة التي اكتسبوها في هذه الفترة الوجيزة.

قال أحد المتدربين بولا أشرف طالب بكلية حاسبات وذكاء اصطناعي، إن الورشة أضافت له الكثير وتعلم الكثير عن كيفية التقاط صورة جميلة وكيف تختلف اللقطة باختلاف المصور وفهمه لتكوين الصورة الجيدة، ونحتاج للمزيد من الوقت وللمزيد من الورش.

وأضاف أننا نتعلم بطريقة ذاتية من خلال الإنترنت ولكننا لا نجد من يقدم لنا التغذية الراجعة ويبقى التعليم الذاتي تعليم غير تفاعلي .

ويوفر مهرجان الجنوب ورش عديدة كل دورة وهذا العام يوفر المهرجان ورشة "الديكور" للدكتورة عايدة علام، وورشة "التمثيل" للمخرج أحمد السيد، وورشة "التأليف" باستخدام التراث للكاتب بكري عبد الحميد، وورشة "العرائس" للفنان أحمد أبو طالب، وورشة "الإضاءة" للمهندس أبو بكر الشريف، وورشة "الدراما والمسرح" للمخرج الإسباني باتي دومنيك، وورشة "التصوير" للمصور الصحفي حسن عمار، وورشة "المكياج" للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلي، وورشة "الموسيقي والغناء" للموسيقار محمد مصطفي، ورشة "صناعة العرائس" للفنان أحمد أبو طالب.

