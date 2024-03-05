أول تعليق من "ميتا" بشأن العطل المفاجئ لفيسبوك وإنستجرام

نشر اندي ستون المتحدث الرسمي باسم شركة "ميتا" التي تضم كلا من منصتي فيسبوك وإنستجرام، منشورا بأن الشركة تحاول حل مشكلة العطل العالمي الذي ضرب منصتي فيسبوك وإنستجرام بشكل مفاجئ، وجعل جميع المستخدمين غير قادرين على الوصول لحسابتهم، وقام بنشره على منصة “إكس” أو “تويتر” سابقا وهي المنصة المنافسة بقوة لفيسبوك.

وسخر رجل الأعمال إيلون ماسك، وأغنى رجل في العالم من تعطل منصتي فيسبوك وإنستجرام بشكل عالمي ومفاجئ، حيث كتب منشورا يحمل معنى "إذا كنت تستطيع قراءة هذا المنشور فذلك لأن خوادمنا تعمل"؛ وذلك في الإشارة إلى أن منصة إكس «تويتر سابقا» تعمل على عكس تعطل فيسبوك وإنستجرام الضخم عند جميع المستخدمين في العالم.

كما نشر مجددا منشور المتحدث الرسمي لمحاولة حل العطل عبر منصة اكس وسخر منه مجددا بصورة يقف فيها كل من “فيسبوك، انستجرام، ثريدز” يضربون التحية لتطبيق “اكس” الذي جذب جميع مستخدمين تلك المنصات بعد تعطلهم.

وإيلون ماسك هو مالك منصة تويتر منذ أكثر من عام بعد أن قام بشرائها في صفقة ضخمة تخطت مبلغ ٤٤ مليار دولار وهو رقم ضخم يعد أكبر من قيمة المنصة بكثير حيث كان يحاول شراءها لفترة طويلة في عدة مفاوضات مع مالك المنصة السابق وبعد شرائها بفترة عدَّل بعض السياسات وقام بتحويل اسمها من «تويتر» إلى «إكس»، وكان قد تسببت تلك التغيرات في غضب مستحدمي تويتر واعتقد البعض أنها نهاية المنصة.

ومنذ شراء «ماسك» المنصة كان هناك حرب وصدام بينه وبين مالك فيسبوك وإنستجرام «مارك زوكربيرج» بسبب التنافس الضخم بين تويتر وفيسبوك وعلق «زوكربيرج» أن نهاية تويتر تبدأ مع تولي إيلون ماسك العمل عليه، وقام «زوكربيرج» بإنشاء موقع بديل لتويتر ويشبه في الاستخدام بشكل كامل وعلق «ماسك» على سرقة تصميم ونظام عمل تويتر من قبل “زوكربيرج” وأنه لا يوجد أي إبداع في إنشاء التطبيق الجديد.

وهذه الصدام وصل لمرحلة عالية حيث استفز أحد المستخدمين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج للصراع في حلبة وإعلان فائز ووافق الطرفان على هدا القتال وبدأوا في مرحلة الاستعداد والتمرين لهذا القتال بالفعل، وقاموا بتحديد موعد أكثر من مرة ونشر صور لكل منهما أثناء الاستعداد مع أحد المدربين للقتال ولكن في النهاية لم يقم.