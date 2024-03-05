"البريد المصري" يستضيف ورشة نظم المحاسبة الدولية للأجور

يستضيف البريد المصري ورشة نظم المحاسبة الدولية للأجور، والتي ينظمها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، بهدف بناء قدرات الدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية، بالتنسيق مع اللجنة العربية الدائمة للبريد والاتحاد البريدي الإفريقي الشامل؛ وذلك بمقر المركز الإقليمي للتدريب البريدي بالقاهرة خلال الفترة من ٥ إلى ٧ مارس ٢٠٢٤، بمشاركة الخبيرين الدوليين جان مارك كوفييك، مدير برنامج الشهادات والامتثال وتطوير العمليات، ولوران مولر، مدير الحسابات الفنية.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار سعي البريد المصري نحو دعم تنفيذ إستراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية الإفريقية، لتقديم الخدمات بطريقة أفضل، وذلك استكمالاً للبرامج التدريبية المقرر تنفيذها ضمن خطة التنمية الإقليمية الخاصة ببلدان القارة الإفريقية للفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥، وفق إستراتيجية أبيدجان البريدية وخطة عملها التي اعتمدها مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي رقم ٢٧ فى أبيدجان أغسطس ٢٠٢١".

وأشار الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري إلى أن البريد المصري يسعى من خلال هذه الورشة إلى نقل الخبرات الدولية وصقل مهارات العاملين بالمؤسسات البريدية الإفريقية، وبناء قدراتهم في مجال نظم المحاسبة الدولية للأجور وحل المشكلات المحاسبية المعقدة، خاصة بعد التغيرات التي طرأت على نظام الأجور في الاتحاد البريدي العالمي، بما يسهم في النهوض بالفاعلية التشغيلية للدول الإفريقية، ويمكن الهيئات والمؤسسات البريدية الإفريقية من تجنب خسائر مالية نتيجة لعدم الإلمام بنظم المحاسبة الدولية.

جدير بالذكر أن ورشة نظام المحاسبة الدولية للأجور ستتناول العديد من الموضوعات الهامة في مجال المحاسبة الدولية والتي تشمل، المحاسبة عن النفقات الختامية، ومحاسبة الطرود البريدية البرية، وكشوف المراجعة، والبعائث المفقودة، والمحاسبة عن البريد المرتد الذى يتعذر تسليمه، ومحاسبة خدمات العبور (المغلق - المفتوح)، ومحاسبة النقل الجوي وشركات الطيران، ونماذج المحاسبة الدولية واستخدام دليل استكمال النماذج، ودليل المحاسبة والإحصاء لاتحاد البريد العالمي، وتطبيق عملي على نظام المعالجة والمحاسبة الدولي للاتحاد البريدي العالمي (IPS).

هذا ويشارك بالورشة أكثر من ١٠٠ مشارك من ٣٠ دولة عربية وإفريقية وهم: ( مصر – زامبيا - بوتسوانا - غينيا الاستوائية - إسواتيني - أثيوبيا - جامبيا - غانا - كينيا – ليسوتو- ليبيريا - ملاوي – موريشيوس- ناميبيا - نيجيريا - سيشيل - سيراليون - جنوب أفريقيا - جنوب السودان – تنزانيا - أوغندا – زيمبابوي - جمهورية الكونغو الديموقراطية – السعودية – العراق – الجزائر – فلسطين – الأردن - تونس) بالإضافة إلى أعضاء من الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل.