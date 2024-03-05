التحالف الوطني: 86% من المساعدات لقطاع غزة مصرية

قال الدكتور أيمن حسين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن أجهزة الدولة تعتبر المساعدات الإنسانية لأهالي غزة واجب وطني وإنساني، متابعا أن 86% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة من أموال المصريين.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره عبر فضائية “TEN”، اليوم الثلاثاء، أن دور مصر لن ينتهي في هذا الشأن وكل ما يخص القضية الفلسطينية، مشيرا إلى وجود تنسيق بين جمعيات التحالف الوطني لإرسال القوافل إلى غزة.

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه منذ حوالي 10 أيام تم إدخال 32 تريلة تحمل أطنان من المساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لتقديم المساعدات إلى الأهالي الأكثر احتياجا في القطاع.