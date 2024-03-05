برلمانية: توجيهات السيسي بالإفراج عن البضائع خطوة مهمة تعزز دوران عجلة الإنتاج

أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الإفراج عن البضائع في الموانئ، وأولويات للسلع الغذائية، الأدوية، والأعلاف، بهدف توفير مستلزمات الإنتاج، وتحفيز عملية التشغيل للشركات والمصانع.

وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن التوجيهات الرئاسية بالإفراج عن السلع الغذائية تطمئن المواطن، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، مؤكدة أنها خطوة هامة ستعزز دوران عجلة الإنتاج، وتوفر مخزون استراتيجي للحفاظ على الاستدامة.

وأشارت النائبة، إلى أن اتفاقية رأس الحكمة ساهمت في توفير تدفق كبير من السيولة الدولارية، مما أدى مباشرة إلى تأثيرها على الأسعار وتراجعها، وأدى ذلك إلى حركة نشطة في الأسواق، لذلك لابد من التأكد من توفر السلع بشكل مستمر للمواطنين بأسعار عادلة، خاصة مع وجود تلك السلع بشكل متاح في الأسواق والمعارض.

وأعربت عضو مجلس النواب، عن ثقتها الكاملة في قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات، سواء كانت محلية أو عربية أو أجنبية، بهدف إقامة مشاريع متنوعة في مختلف القطاعات، مؤكدة على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشكل سريع.