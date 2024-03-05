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الثلاثاء 05 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. رئيس وزراء أرمينيا يشكر السيسي على حسن الاستقبال

رئيس وزراء أرمينيا،
رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان
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وجه رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة له وللوفد المرافق، مشيرا إلى أن مصر من أهم الشركاء في الشرق الأوسط.

وأعرب في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، نقلته "القاهرة الإخبارية"، عن تقديره لتلك الفرصة التي جمعت به مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى التوصل الدائم والمتكرر بين مصر وأرمنيا، والتعاون المشترك والمتبادل فيما بينهما، إذ تؤكد العلاقات الطيبة بين البلدين.

وتابع أنه خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، جرى الاتفاق على العديد من المسائل الأمنية والإقليمية ذات الصلة في المنطقة وجنوب القوقاز والشرق الأوسط.

رئيس وزراء أرمينيا الرئيس عبدالفتاح السيسي قصر الاتحادية القاهرة الاخبارية