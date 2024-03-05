زي النهاره .. وفاة مؤسس الوحدة 777 القتالية المصرية

تحل اليوم الموافق 5 مارس 2024 ذكرى وفاة احد ابطال مصر العظماء ليعيد التاريخ ذكرهم نظرا لشجاعته وقدراته على التفانى والعمل والمشاركة فى حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر العظيم .

الواء ا.ح احمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة المصرية والمخابرات الحربية مؤسس المجموعة 39 قتال والذى شارك فى حرب الاستنزاف ونصر اكتوبر73 ولد عام 1938 بمحافظة الشرقية تحديدا مركز ابوكبير وكان قد تخرج من الكلية الحربية عام الدفعة 38 عام 1956 والذى عمل فى الجيش المصري بوحدات متعدد وكان قد شارك في حرب الاستنزاف وقام بعشرات العمليات خلف خطوط العدو من خلال المجموعة 39 قتال وهو صاحب فكرة انشاء وحدة المقاومة ومكافحة الارهاب 777 كان قد حصدوسام النجمة العسكرية ونوط الجمهورية والواجب والتدريب والشجاعة مرتين والترقية الاسثنائية والقدوة الحسنة طيال فترة خدمتة العسكرية حتى سن التقاعد عام 1991 .

عمل رجائى عطية كضابط بسلاح المدفعية ثم قائد جناح بمدرسة الصاعقة ثم رشح بعد ذلك لقيادة بعثة الصاعقة المصرية بالجزائر حيث ظل هناك لمدة عامين تمكن من خلالها أن يؤسس أول مدرسة الصاعقة بدولة الجزائر إلى جانب تكوين أول كتيبه الصاعقـة كان لهما دورا بارزا في النهوض بالجيش الجزائري وتحويله من مجرد مليشيات إلي جيش بالمعنى الحقيقي.

وفي أعقاب حرب يونيو 67 استطاع رجائي مع مجموعة من رفاقه وكان أبرزهم الصحفي وجيه أبو ذكري في تكوين منظمة سيناء العربية والتي تحول جزء منها إلى المجموعة 39 قتال هى أشهر الوحدات الخاصة التي كانت تعمل تحت الأشراف المباشر للواء محمد أحمد صادق رئيس المخابرات في ذلك الوقت ووزير الحربية فيما بعد والتي تمكنت خلال فترة الاستنزاف وحتي حرب أكتوبر من القيام بأكثر 72 عملية خلف خطوط العدو كان نصيب البطل رجائي منها 42 عملية كاملة ببسالة وجسارة وكبد العدو خلالها مئات القتلى .

وكان قد تولي بأوامر مباشرة من القيادة السياسية والعسكرية أثناء حرب أكتوبر 1973 مسئولية قيادة العمليات الخاصة بمنطقة جنوب سيناء والبحر الأحمر. وفي عام 1977 تولي بأوامـر مباشرة من الرئيس السادات مهمة تكوين أول وحدة مصرية لمكافحة الإرهاب.

هو أول من عبر بحر الرمال الأعظم (هضبة الجلف الكبير) الواقع على الحدود المصرية الليبية السودانية ويسجل الطريق الذي سلكه باسمه في سجلات القـوات المسلحة المصرية ولا زال حتي الآن هذا الطريق يطلق عليه اسمه .

لأنه كان قد قدم الكثير لمصر فلم تبخل عليه مصر بأن تقلده أكبر وأعظم الأنواط والنياشين العسكرية حصل علي وسام الشجاعة العسكري ونوط التدريب من الدرجة الأولى ونوط الواجب كما حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى وسام النجمة العسكرية وسام منظمة سيناء العربية

وكان قد عمل في مجال التعليم بعد سن التقاعد وأنشأ معهد رجاك للغات ثم مدارس رجاك للغات بالقاهرة والغردقة والمنيا ثم أسس جمعية الثقافة المصرية سنة 1994 وله العديد من الكتابات الأدبية رباعيات شعرية (جزء أول) سنة 1998م وغيرها من الأعمال الأدبية .