فى فترة وجيزة.. تنفيذ 12.7 ألف عملية عيون للمرضى غير القادرين بالفيوم

أعلنت جمعية الأورمان وفى اطار مساهماتها لتوفير "حياة كريمة" لأبناء محافظة الفيوم، إجراء عدد 12ألف و722عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم منذ بداية عملها بالمحافظة إلى الأن.

وجاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية والقيادة السياسية بإستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية، وتحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم بقيادة جبريل عبدالوهاب، وانطلاقًا من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان: "إننا في الفيوم، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى".

وأوضح أنه جرى الكشف الطبي على عدد 66ألف مريض واجراء عدد 12,722عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد (8820) نظارة طبية.

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الفيوم التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وأَضاف أن جمعية الأورمان لها تدخلات عديدة للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض الفيوم، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذا توزيع المساعدات المباشرة من ألحفة وبطاطين ولحوم.

inbound485876131420064666