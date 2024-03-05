وكيل صحة سوهاج يتابع الأداء مع مسئولي العلاج على نفقة الدولة

عقد الدكتور احمد محروس وكيل وزاره الصحة بسوهاج إجتماعه الأول بمسئولي العلاج علي نفقة الدولة بمكتبه.

وجاء ذلك بحضور الدكتور احمد عبد الكريم وكيل المديريه والدكتور ايمن مكرم مدير اداره العلاج على نفقه الدوله وممدوح محمدين مدير الشؤون الماليه والإدارية بالمديرية وعدد من مديري الإدارات المعنية وجاء الإجتماع لمتابعة أعمال نفقه الدولة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج الى حرص القيادة السياسية ودعمها وسعيها الدائم و توجيهاتها بضرورة حصول المواطنين الغير قادرين والغير مستفيدين من مظلة التأمين الصحي علي الخدمات الطبيه ووصولها لهم وتحقيق اقصى إستفادة ممكنة من تلك الخدمات لرفع العب عن كاهل هؤلاء المرضي

واطلع وكيل صحة سوهاج علي مؤشرات الأداء بإدارة العلاج علي نفقة الدولة وخطط العمل بها. كما شدد "محروس" خلال الاجتماع علي تقديم جميع أوجه الدعم لهؤلاء المرضي و سرعة رفع القرارات الخاصة بهم وضرورة تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن والمنظومة الصحية.