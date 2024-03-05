بالفيديو.. تفاصيل عرض متحف المركبات الملكية لطقم حلى نادر للأميرة سميحة حسين

قال أمين الكحكي، مدير متحف المركبات الملكية، إن المتحف افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 أكتوبر 2020 ويتكون من 7 قاعات للعرض وكل قاعة لها قصة وسيناريو عرض خاص بها، مشيرًا إلى أن القاعة الأولى بها مجموعة من العربات الخاصة بالأمراء والأميرات في سن صغير والذين كانوا يتنزهوا بالعربات التي تجرها الخيول.

وأضاف "الكحكي" في مداخلة هاتفية لبرنامج " 8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن القاعة الثانية بها بعض مقتنيات الخديوي إسماعيل من مكتبه الخاص والتليفون الخاص بالملك فؤاد الذي افتتح به سنترال القاهرة والذي أصبح سنترال رمسيس حاليًا، بجانب قاعة الاستقبال والتي بها عديد من الفتارين ويتم عرض أهم مقتنيات المجوهرات فيها.

وتابع، أنه تم عرض طقم حُلى نادر من العقيق الأخضر مؤخرًا للأميرة سميحة حسين كامل، وهذا الطقم كان نادر جدًا لأن به تأثيرات شرق أسيا، والأميرة سميحة حسين لها مقتنيات كثيرة معروضة في متحف المركبات الملكية.

وأردف، مدير متحف المركبات الملكية، أن المتحف يضم أيضا للأميرة بروش من الذهب، مؤكدا أن المتحف يضم مقتنيات نادرة وتحفا أثرية نادرة غير موجودة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الأميرة سميحة كانت فنانة عاشقة للفن والشعر والأدب، وكان قصرها ساحة ثقافية للعديد من ندوات الشعر والأدب ومكانة لاستضافة كبار الفنانين من الكتاب والفنانين والشعراء، لافتا إلى أنها كانت ماهرة في فن النحت، حيث قامت بنحت تمثال لوالدها حسين كامل.