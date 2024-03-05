ضبط المتهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عاطل ، وشقيقه – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل ملكهما بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بالحفر بداخل المنزل المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، وتبين وجود (حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار) ، وعثر بحوزتهما على الأدوات المستخدمة فـى الحفر، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .