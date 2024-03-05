ads
الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط المتهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار في أسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث  أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عاطل ، وشقيقه – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل ملكهما بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بالحفر بداخل المنزل المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، وتبين وجود (حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار) ، وعثر بحوزتهما على الأدوات المستخدمة فـى الحفر، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

التنقيب غير المشروع عن الآثار الداخلية بأسيوط ضبط شخصين