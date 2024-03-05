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الثلاثاء 05 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

نجاح أول عملية متزامنة لزرع أعضاء باليابان

صوره تعبيرية
صوره تعبيرية
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نجح الأطباء فى مستشفى كيوتو فى زرع متزامنة الرئتين والتي تعد من أكثر العمليات شهرة فى العالم، كما أفاد الموقع الإلكتروني لمستشفى كيوتو عن إجراءات  تلك العملية في شهر نوفمبر الماضي.

كما أنها  تعد أول عملية زرع متزامنة في العالم لأجزاء من الرئتين والكبد من متبرعين أحياء بالإضافة إلى أن العملية أجريت لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات وغادر المستشفى في بداية شهر مارس الجاري بحالة صحية جيدة.

وكان الطفل المريض يعاني من داء دارييه وهو مرض وراثي معقد تظهر أعراضه على شكل طفح جلدي وراثي وتشوهات الجلد والأغشية المخاطية وفشل نخاع العظم والميل إلى الإصابة بأمراض خبيثة.

وكان قد تبرع والده بأجزاء من الرئتين اليمنى واليسرى وقد استمرت العملية الي أجريت في شهر نوفمبر عام 2023 وشارك فيها أكثر من 30 طبيبا ومختصا في مجال الطب 18 ساعة واعتبرت ناجحة.

وبعد العملية خضع الطفل لجلسات إعادة التأهيل وفي بداية شهر مارس الجاري غادر المستشفى كما أن الحالة الصحية للمتبرعين بأجزاء من أعضائهم جيدة وليسوا بحاجة إلى مراقبة طبية

مستشفى اجراءات عملية متزامنة