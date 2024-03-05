بالفيديو.. استشاري باطنة: سوق السجائر الإلكترونية عشوائية وتحتوي على سموم كثيرة

قال الدكتور وائل صفوت، استشارى الباطنة ورئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين، إن جميع خلايا الجسم تتأثر بالسجائر الإلكترونية خاصة أن سوق السجائر الإلكترونية عشوائي، فلا يوجد بحوث أو دراسات تتم على الزيوت وجودتها المستخدمة في هذا النوع من السجائر، مشيرًا إلى أن هناك أنواع كثيرة من السجائر الإلكترونية ما بين الشعبي والغالي، وجميعها مضر للغاية.

وأضاف "صفوت" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن النيكوتين يعتبر المشكلة الأساسية التي توجد في كل أنواع السجائر سواء عادية أو إلكترونية، موضحًا أن النيكوتين إذا دخل جسم الإنسان خاصة الشباب تحت سن 18 عاما يؤثر سلبا على الإدراك وتكوين الشخصية، كما يكون هناك نقص في التحصيل الدراسي مع العصبية الزائدة ويعمل على حدوث اضطرابات في الشخصية.

وتابع، أن السجائر الإلكترونية تتكون زيوت غريبة ومن المفترض أن تؤكل وليس تسخن وتحرق وبها مواد تمثل سموم، واصفا إياه بكونها «سم في العسل»، فهي ذات رائحة هادية وجميلة، ولكنها تشكل خطرا على صحة الإنسان، موضحا أن السجائر الإلكترونية لها تأثير سلبي على النفسية، إذ إنها تؤثر على مراكز الإدراك بالمخ والحالة العامة للإنسان، وبالتالي قد تصيب الإنسان بالاكتئاب وغيرها من الأمراض النفسية.