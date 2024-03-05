ads
الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. كثافات مرورية بشارع الموسكي حتى ميدان العباسية

المرور
المرور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية اليوم الثلاثاء.

وقالت الإعلامية جومانا ماهر، إن شارع الموسكي يشهد كثافات مرورية نسبية وصولا إلى شارع عبد العزيز، وبالاستمرار حتى ميدان طلعت حرب توجد سيولة مرورية، والتي تبدأ تختفي بالوصول أمام المتحف المصري، أما كوبري أكتوبر حتى شارع شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية تبدأ تدريجيا.

وأضافت، أن الكثافات المرورية تستمر في شارع رمسيس حتى شارع الجيش وصولا إلى ميدان العباسية، بينما توجد كثافات بسيطة لدى شارع صلاح سالم، أما كوبري الجلاء يشهد سيولة مرورية حتى طريق العروبة، كما توجد كثافات نسيبة أعلى كوبري المطار تختفي تدريجيا بالدخول على طريق المطار.

وتابعت، أن هناك كثافات نسيبة من آخر شارع فيصل حتى منطقة الطوابق التي تشهد كثافات مرورية كبيرة تقل بالوصول لمحطة التعاون، كما توجد كثافات مرورية أعلى محور صفط وتزداد قبل إشارة جامعة القاهرة، أما شارع الهرم تظهر عليه تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. 

المرور شارع الموسكي ميدان طلعت حرب المتحف المصري كوبري أكتوبر