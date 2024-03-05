عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف برئاسة سويلم.. صور

عقد اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف، برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس الجمعية، وبحضور أعضاء الجمعية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

وتم خلال اجتماع الجمعية الموافقة على إعتماد الموازنة التقديرية المستقلة والمجمعة للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، وقد إستعرض مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف تلك الموازنة التقديرية التي تظهر بنود الإنفاق والمصروفات والإيرادات المتوقعة عن هذا العام المالي، وقام مراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات بالتعليق ببعض الملاحظات التى سيتم أخذها في الاعتبار لتعديل تلك الموازنة .

كما تم اعتماد لائحة شئون العاملين ولائحة العمل بالإدارة القانونية للشركة القابضة للري والصرف بعد تعديلها وفقا للتعديلات التي طرات على القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الصادرة بالقانون ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.

وشدد الدكتور سويلم على الالتزام بعقد إجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة للرى والصرف في مواعيدها المقررة حتى يتسنى وضع الخطط المناسبة للتنفيذ ومتابعتها بشكل دقيق .

كما أكد على أهمية نهو الأعمال التي تقوم بها الشركات التابعة طبقا للبرنامج الزمنى المقرر للتنفيذ ، للبناء على ما تحقق من تقدم ملحوظ فى معدلات التنفيذ خلال الفترة الماضية .

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لجميع الحضور على الجهد المبذول ، سواء السادة مراقبى الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات على الملاحظات المقدمة من سيادتهم ، أو الجهد المبذول من الشركه القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها ، مطالبا ببذل المزيد من الجهد للإستمرار فى تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة وأيضا إستغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة إستثمارية للشركة ، ومشددا على حصول العاملين بالشركة على حقوقهم المالية وربطها بمعدلات الإنجاز المحققة .

كما التقى الدكتور سويلم بكل من الدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، والدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق أعضاء الجمعية العامة للشركة من ذوى الخبرة، حيث تم التباحث حول مقترحات تطوير منظومة العمل بالشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها.