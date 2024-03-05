اليوم.. محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلا رمضان" بإمبابة

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بحي إمبابة؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة وعروض جيدة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكل المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.



بدأ فعاليات الافتتاح بمعارض أهلا رمضان بحي العمرانية ويقام المعرض بشارع ترعة الزمر بجوار مدرسة الحسينية على مساحة 2000 متر، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكل المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.





وأكد راشد أن المحافظة تسعى جاهدة وبالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والجهات المعنية نحو التوسع في إقامة عدد من معارض "أهلًا رمضان" لتغطية كل قطاعات المحافظة بعدد من الأحياء وذلك بضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق والمعارض والمنافذ السلعية خلال هذه الفترة لتحقيق توازن في الأسعار، ويتيح طوال فترة عمله كل أنواع المنتجات والسلع الغذائية كالزيت والسكر والأرز والبقوليات والتوابل والألبان واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان من الياميش.