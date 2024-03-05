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الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، غارة جوية استهدفت منزل مأهول بالسكان يعود لعائلة "الكيلاني" في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأفاددت وسائل إعلام فلسطينية، بوصول عدد من الإصابات إلى مستشفى كمال عدوان، ويتجدد الآن القصف الإسرائيلي على مناطق في شمال القطاع.

ومنذ قليل، استشهد 12 مواطنًا فلسطينيًا وعدد من الجرحى والمفقودين في جراء استهداف منزل شرق مدينة خان يونس.

وأمس الإثنين، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيل عدة غارات على أماكن متفرقة في قطاع غزة، وذكرت مصادر طبية أن 10 مواطنين فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس، كما ارتفع عدد الشهداء جراء غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح  إلى 19 شهيدًا.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ثلاثة منازل في بلدة الفخاري شرق محافظة خان يونس، وقالت مصادر طبية إن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 30 شهيدُا من مناطق متفرقة في خان يونس.

ويستمر العدوان الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في كل مكان، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتزايد عدد الشهداء ليصل إلى 30534 شهيدًا، كما ارتفعت أعداد الضحايا إلى 71920، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف منزل بيت لاهيا شمال قطاع غزة