السفيرة الأمريكية بالقاهرة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

أكدت السفيرة الأمريكية لدى القاهرة هيرو مصطفى جارج عمق ومتانة العلاقات والروابط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنها تقوم على المصالح المشتركة والتعاون المثمر بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائها، مساء الاثنين، مع محافظ سوهاج طارق الفقي، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك ضمن زيارتها لسوهاج لزيارة المناطق السياحية والأثرية، واستعراض برامج التنمية ومشروعات التعاون المشتركة في المحافظة.

وأعربت السفيرة الأمريكية عن سعادتها الغامرة بتواجدها على أرض محافظة سوهاج للمرة الأولى، وما تتميز به المحافظة من تراث ثقافي متنوع، قائلة إنها ستعمل على مواصلة هذه الزيارات واللقاءات من أجل تأكيد أواصر التعاون، ومتابعة المشروعات التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية على أرض المحافظة، متمنية المزيد من التعاون في مختلف المجالات وتبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة في مجال السياحة والآثار ومختلف مجالات التنمية.

وقدمت السفيرة الأمريكية الشكر لمحافظ سوهاج على حفاوة الاستقبال، مشيدة بالوضع التنموي للمحافظة، وما تتمتع به سوهاج من مشروعات للبنية التحتية الجيدة ومقومات التنمية الشاملة.

من جانبه، رحب محافظ سوهاج بالسفيرة الأمريكية والوفد المرافق لها، متمنيا لهم زيارة سعيدة، والاستمتاع بالمقومات الأثرية بالمحافظة، لافتا إلى أنه ناقش مع السفيرة الأمريكية -خلال اللقاء- أوجه التعاون المشترك، وأبرز المشروعات الممولة من الجانب الأمريكي بسوهاج، كما استعرض جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة على أرض سوهاج في مختلف القطاعات.