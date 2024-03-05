ads
الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"فشل في الانتحار".. الاستعلام عن صحة شاب أصيب إثر سقوطه من علو بالمهندسين

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طلبت جهات التحقيق بالجيزة، تحريات المباحث حول إصابة شاب أثر سقوطه من الطابق الرابع بعقار بالمهندسين، وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، واستعلمت عن الحالة الصحية للشاب المصاب لسؤاله عن ملابسات الحادث.
كشفت التحريات أن السبب وراء إصابة الشاب والذي يدعى"محمد.ه." 31 سنة، هو اقدامه على الانتحار قفزا من الطابق الرابع بعقار في شارع احمد عرابي، على خلفية أزمة نفسية يمر بها، ولا شبهة جنائية وراء الحادث.
البداية بتلقى  مأمور قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شاب بشارع أحمد عرابي.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن "محمد.ه." 31 سنة، حاول الانتحار من الطابق الرابع إثر أزمة نفسية.
المصاب إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حاول الانتحار إصابة شاب سقط من علو المهندسين